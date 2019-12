Amerikaanse voetbalbond beloont Dest met ereprijs

De 19-jarige rechtsachter van Ajax, die een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder heeft, koos eind oktober voor een interlandloopbaan bij de Amerikaanse nationale ploeg. Bondscoach Ronald Koeman probeerde Dest er nog wel van te overtuigen dat hij voor het Nederlands elftal moest kiezen, maar de in Almere geboren Dest maakte toch de keuze voor het Amerikaanse elftal.

Hij speelde al oefeninterlands voor de ploeg en maakte vorige maand ook zijn opwachting in het duel in de Concacaf Nations League tegen Canada (4-1). "Het is geweldig om deze prijs te winnen. Ik ben heel trots op dit moment. Ik wil de bond bedanken voor de nominatie en wil ook mijn familie bedanken. Zonder hen was ik nooit op dit niveau gekomen", aldus Dest op de website van de Amerikaanse bond.