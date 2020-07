Depay klaar voor bekerfinale en Juventus: ’Dit heb ik nodig’

Over twee weken speelt de ploeg van Depay de finale om de Coupe de La Ligue tegen Paris Saint-Germain, terwijl anderhalve week daarna het Champions League-treffen met Juventus op de rol staat. Daarin verdedigen de Fransen een 1-0 voorsprong in de strijd om een plek in de kwartfinales.

Achter het standbeen langs

Zaterdagavond wonnen Depay en zijn ploeggenoten een oefenwedstrijd met 2-1 van Celtic, waarin de aanvaller via een hakbal achter het standbeen de 2-0 voor zijn rekening nam. „Ik ben erg moe”, zei de Oranje-international na afloop tegen Fox Sports. „Ik heb zes maanden keihard geknokt om weer bij het eerste elftal te komen. Dit heb ik nodig, wedstrijden spelen om ritme op te doen en weer in vorm te komen.”

Depay scheurde half december de voorste kruisband van zijn linkerknie en leek het EK te moeten missen. De oud-PSV’er gaf echter niet zomaar op en toonde in de tweede helft van december al verschillende video’s op zijn social media-accounts waarop hij volop aan zijn herstel werkte.

EK

„In eerste instantie richtte ik me natuurlijk op het EK, maar dat werd uitgesteld”, aldus Depay. „Nu kan ik gelukkig weer spelen. Het harde werken betaalt zich uit, daar kunnen we trots op zijn. We hebben gewonnen van Celtic, maar weten dat we nog veel beter moeten en kunnen. We moeten hiervan leren en ons focussen op de mooie wedstrijden die eraan komen.”