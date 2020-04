Na Eredivisie ook Franse Ligue 1 definitief stilgelegd

De Franse minister-president Édouard Philippe maakte dinsdag bekend dat er - op zijn vroegst - begin augustus weer mag worden gevoetbald.

Daarmee maakte hij indirect een einde aan de Ligue 1, een van de vijf ‘grote’ Europese competities. Ook de Ligue 2, het tweede Franse niveau, mag niet worden afgemaakt.

Het is nog onduidelijk of de compettieleiding een kampioen en degradanten gaat aanwijzen en hoe men de Europese tickets gaat verdelen, iets wat in Nederland veel stof deed opwaaien.

De vier overige Europese topcompetities, waaronder de Premier League, de Serie A, La Liga en de Bundesliga, zoeken vooralsnog naar mogelijkheden voor een herstart achter gesloten deuren.

Bekijk hier de (eind)stand in de Ligue 1.