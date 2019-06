Bulgaars avontuur voor Petrovic

Petrovic start snel aan zijn nieuwe klus bij de club die vierde werd in de reguliere Bulgaarse competitie, achter kampioen Ludogorets, CSKA Sofia en Levski Sofia. In de kampioenspoule die werd gespeeld met de bovenste zes teams van de ranglijst, eindigde de club vervolgens als zesde en laatste, waardoor het naast Europees voetbal greep.

Met Petrovic, die ervaring heeft op verschillende niveaus en met topcoaches werkte, hoopt de clubleiding zich wel weer een keer tussen de gevestigde Bulgaarse orde te mengen. De laatste keer dat Botev Plovdiv Europees voetbal haalde was in 2013, omdat het de plek van CSKA Sofia mocht innemen. Botev had zich destijds na een periode van financiële ellende net weer opgekrabbeld, na een aantal niveaus te zijn teruggezet. Inmiddels kan Petrovic instappen bij een club die zich al jaren een stabiele subtopper in Bulgarije mag noemen.

Voor Petrovic betekent dit zijn eerste klus als hoofdtrainer sinds zijn vertrek bij ADO Den Haag begin 2017. Hij stond eerder op eigen benen bij Boavista (Por), RKC Waalwijk, Urawa Red Diamonds (Jap) en Al Shaab (VAE). De laatste jaren was hij assistent van Dick Advocaat bij Servië, Sunderland (Eng) en FC Utrecht.