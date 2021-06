Ingewikkelde materie: wie wordt de tegenstander van Oranje?

Elke tegenstander zal sowieso moeten oppassen voor de dit toernooi veelscorende aanvoerder: Georginio Wijnaldum Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Amsterdam - De nummer drie uit de groep des doods. Sinds Oranje vorige week donderdag de groepswinst veiligstelde gaat het al over het loodzware scenario dat je de nummer drie van groep F treft. Hoe realistisch is dat scenario? En hoe is dat te ontlopen? We duiken eens diep in de (soms behoorlijk ingewikkelde) materie.