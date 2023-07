Schorsing Oekraïense schermster op WK opgeheven

De schermfederatie heeft bovendien de regels aangepast, waardoor Charlan na een wedstrijd haar tegenstandster geen hand meer hoeft te geven. Internationaal was er veel verontwaardiging over het ingrijpen van de internationale schermfederatie. Zelf liet Charlan weten nog steeds achter haar besluit te staan. „Ik weet dat ik echt de juiste keuze heb gemaakt. Er is iets belangrijkers dan medailles: mijn land en mijn familie.”

Steun kwam er ook van het Internationaal Olympisch Comité. Voorzitter Thomas Bach gaf de atlete de garantie dat ze volgend jaar mag deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs. „Er is sprake van een uitzonderlijke situatie”, scheef Bach aan de atlete. „We zullen in Parijs daarom een extra plaats voor je vrijmaken, mocht je er niet in slagen je te kwalificeren in de wedstrijden die nog gaan komen.” Het WK geldt als een van de kwalificatiemomenten voor de Olympische Spelen.

Oekraïense sporters mogen van hun eigen land wel tegen Russische tegenstanders uitkomen, mits die onder neutrale vlag aan een evenement deelnemen.