Daniel Ricciardo loopt breuk op, Liam Lawson vervangt hem in Grand Prix van Nederland

Ricciardo crashte vrijdag tijdens de tweede vrije training in Zandvoort, nadat Oscar Piastri (McLaren) even daarvoor al was gestrand in de Hugenholtz-bocht. Onderzoek in het ziekenhuis wees al snel uit dat een middenhandsbeentje van de linkerhand van de Australische coureur is gebroken.

Lawson zal daardoor gaan debuteren in de Dutch Grand Prix. De Red Bull-junior rijdt dit jaar in het Japanse Super Formula-kampioenschap en bezet daarin momenteel de tweede plaats. In theorie was het ook mogelijk geweest voor Red Bull om Nyck de Vries – die in juli juist zijn plek verloor aan Ricciardo – als tijdelijke vervanger terug te halen, omdat de Nederlander nog steeds onder contract staat bij Red Bull. De keuze viel dus echter op de in Zandvoort al aanwezige Lawson.

