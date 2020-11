Diamond League mikt op veertien atletiekwedstrijden

De helft van de wedstrijden staat gepland voor de Olympische Spelen van Tokio, die op 23 juli beginnen. De topcompetitie moet op 23 mei beginnen in het Marokkaanse Rabat.

Na Rabat volgen meetings in Doha (28 mei), Rome (4 juni), Oslo (10 juni), Stockholm (4 juli), Monaco (9 juli) en Londen (13 juli). Na de Spelen gaat het op 14 augustus verder in Shanghai en volgen wedstrijden in het Amerikaanse Eugene (21 augustus) en nog een in China. De Diamond League wordt daarna afgesloten in Europa met wedstrijden in Lausanne (26 augustus), Parijs (28 augustus), Brussel (3 september) en Zürich.

Finale

Die laatste wedstrijd is een tweedaagse (8/9 september) en geldt als de finale waarvoor de atleten zich moeten kwalificeren. De organisatie benadrukte dinsdag dat het om een voorlopige kalender gaat en veranderingen mogelijk zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus.