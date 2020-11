Griekse bondscoach John van ’t Schip test positief op corona

Van ’t Schip (56) gaat twee weken in thuisquarantaine, laat de bond weten. Hij zat vorige week nog op de bank bij de wedstrijd uit de Nations League tegen Slovenië. Dat duel eindigde in 0-0, waardoor Griekenland in de poule uit League C als tweede eindigde achter de Slovenen.

Van ’t Schip is oud-speler van Ajax en Genoa. Hij droeg 41 keer het shirt van Oranje.