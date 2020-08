Bizarre wendingen op WK snooker: briljante ingevingen en idiote ballen van Ronnie O’Sullivan

Ronnie O’Sullivan neemt meestal korte bedenktijd voor zijn volgende bal. Ⓒ ANP/HH

Het leek meerdere malen volledig de verkeerde kant op te vallen voor Ronnie O’Sullivan in zijn halve finale van het WK snooker tegen Mark Selby. Briljante ingevingen wisselde ’The Rocket’ af met idiote ballen die als losgeslagen projectielen over de tafel vlogen, al luidt zijn bijnaam niet voor niets zo. In een knotsgekke slotfase waarin hij met 14-16 achterstond liet O’Sullivan met geniaal spel zien waarom hij de beste speler aller tijden is en wist hij alsnog met 17-16 te winnen.