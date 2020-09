Jumbo-Visma deelt tik uit aan Egan Bernal, Tadej Pogacar wint etappe

De vijftiende rit ontbrandde pas echt aan de voet van de Grand Colombier. Jumbo-Visma leidde met Wout van Aert het front. Op dat moment waren Pierre Rolland en Michael Gogl nog de leiders in koers. In het klapstuk van 17, 4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7.1 werd de boel echter nog op z’n kop gezet.

Egan Bernal (r) is de grote verliezer van de vijftiende etappe. Ⓒ AFP

Bernal grootste slachtoffer

Ineos-troef Bernal moest al na enkele kilometers op de Grand Colombier lossen. Het tempo van de Belg Van Aert bleek voor de Tourwinnaar van vorig jaar te machtig. Bernal stond tot dat moment op 59 seconden van klassementsleider Roglic, maar zal dit jaar niet opnieuw de Ronde van Frankrijk winnen. De Colombiaan werd op grote achterstand gereden.

Van Aert dunde met zijn beulwerk het peloton uit tot zo’n twintig man, met daarbij ook nog altijd Tom Dumoulin. De vluchters Rolland en Gogl werden uiteindelijk ook snel ingerekend. Op tien kilmeter van de finish reden er nog achttien man voorop in koers. Vijf daarvan reden in dienst van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg hield daarmee de controle in het zware slotstuk. Op negen kilometer van de top maakte Van Aert plaats. Op dat moment had hij de concurrentie al veel schade aangebracht.

Dumoulin terug in top-10

Dumoulin nam halverwege de klim de kop over en bepaalde vervolgens kilometers lang het tempo. Bernal reed op dat moment al op vier minuten achterstand. In de laatste kilometer moest Dumoulin lossen. Roglic zette vervolgens een demarrage in, maar kreeg zijn Sloveense landgenoot en concurrent Pogacar met zich mee. De Jumbo-Visma-kopman werd uiteindelijk op de meet net geklopt door Pogacar.

Roglic blijft de drager van de gele trui. Hij wordt gevolgd door Pogacar op 40 seconden. Nummer 3 in het algemeen klassement is Roberto Uran met een achterstand van één minuut en 34 seconden. Dumoulin keerde terug in de top-10, op vijf minuten en 12 seconden van ploeggenoot Roglic. Bernal verloor uiteindelijk ruim zeven minuten en is uitgespeeld voor de eindzege. Zo krijgt de Tour van 2020 volgende week zondag een nieuwe winnaar.

De Ronde van Frankrijk wordt gekleurd door het zwart-geel van Jumbo-Visma. Ⓒ EPA

De renners gaan maandag de derde week in, maar beginnen traditioneel met een rustdag.

