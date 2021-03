Erik ten Hag: ’Mohamed Ihattaren welkom bij Ajax’

„Ik vind Ihattaren een een geweldig goede voetballer”, aldus Ten Hag. „Echt een fantastisch talent. Ik hoop dat hij bij zinnen komt en zich nog gaat laten zien aan Nederland. Goede voetballers zijn altijd welkom bij Ajax, maar hij is nu speler van PSV.”

Ten Hag werkte in het verleden goed samen met andere voetballers die door de buitenwacht soms als ’lastig’ werden gezien. Denk aan Hakim Ziyech en Zakaria Labyad. Zelf noemde de oefenmeester ook de namen van Nacer Barazite, Yassin Ayoub en de gebroeders Sofyan en Nordin Amrabat, die hij bij FC Utrecht en PSV (laatstgenoemde) onder zijn hoede had.

Erik ten Hag tijdens een persconferentie. Ⓒ ANP

Of het ooit tot een samenwerking met Ihattaren komt? Dat is koffiedik kijken. ,,Maar hij volgt Ajax in ieder geval wel”, stelde Ten Hag desgevraagd. Daarmee doelend op enkele berichten op sociale media, waarin de PSV’er zich positief uitliet over Ajacieden Brian Brobbey en Ryan Gravenberch.

Ihattaren werd afgelopen week op De Herdgang uit de A-selectie gezet. „De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen”, zo klonk het in een statement.

Later ging trainer Roger Schmidt daar nog eens overheen. Hij stelde dat Ihattaren zich ’niet heeft gedragen zoals je dat van een prof mag verwachten’. „Weinig inzet, weinig teamdiscipline. Daarom hebben we deze beslissing genomen.”

Of Ten Hag een speler ooit zó in de steek zou laten? „Daar wil ik geen uitspraken over doen. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het is heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen als je niet de achtergronden kent.”