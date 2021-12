Jan Vertonghen over zijn nek op het veld

In de 26e minuut kreeg hij geel voor een klap in het gezicht van Joao Mario, die zich even later moest laten vervangen. Bij het begin van de tweede helft zorgde Vertonghen voor een nog opmerkelijker beeld, door op het veld over te geven. Meteen daarns speelde de ex-Ajacied vrolijk verder en wist hij het hele duel uit te spelen.

Dankzij de zege wipt Porto naar de leiding in de stand. Het team van Sergio Conceiçao heeft evenveel punten (44) als Sporting Lissabon en heeft een beter doelsaldo. Benfica is op zeven punten derde.