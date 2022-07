Marit Bouwmeester en Kim Polling: moeders met een sportmissie

Sport

Judoka’s voelen zich onder druk gezet na opzienbarende mededeling

De Nederlandse judoka’s zijn verbolgen over een opmerkelijke mededeling die vrijdagmorgen met hen is gedeeld tijdens een spoedberaad in Mongolië, waar dit weekeinde de Grand Slam wordt gehouden en tevens het kwalificatietraject richting de Olympische Spelen van Parijs (2024) van start gaat.