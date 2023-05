Mourinho haalt snoeihard uit naar scheidsrechter: ’Hij is verschrikkelijk’

„Hij is de slechtste arbiter die ik in mijn carrière ben tegengekomen”, bulderde de zestigjarige Mourinho tegen DAZN. „En geloof me, ik heb heel wat slechte scheidsrechters meegemaakt.”

Mourinho schoot uit zijn slof na afloop van de competitiewedstrijd tegen AC Monza (1-1). De Portugees kreeg in de 35e minuut een gele kaart vanwege zijn gedrag. In de slotfase gaf Chiffi een tweede gele kaart aan Roma-speler Zeki Çelik.

„Meestal, als ik het over scheidsrechters heb, is dat omdat ze een directe invloed hebben op het spel. In dit geval denk ik niet dat dat waar is. Maar hij is verschrikkelijk, hij maakt geen menselijke connectie met iemand, hij heeft geen empathie, hij geeft een rode kaart aan een speler die uitglijdt omdat hij uitgeput is in de 96ste minuut.”

Microfoon

De aanklager van de Italiaanse bond heeft een onderzoek ingesteld naar de uitspraken van de trainer. Mourinho was daar echter op voorbereid, hij droeg tijdens de wedstrijd een microfoon, zodat hij eventuele beschuldigingen van wangedrag kan ontkennen.

,,Ik ben niet dom, ik heb gebruik gemaakt van een microfoon en heb alles opgenomen vanaf het moment dat ik uit de kleedkamer stapte. Ik moet mezelf beschermen.”