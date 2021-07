Novak Djokovic na evenaren grandslam-record: ’Betekent dat Rafael Nadal, Roger Federer en ik niet gaan stoppen’

„Wat dit betekent? Dat geen van ons zal stoppen”, zei de 34-jarige Djokovic tijdens de prijzenceremonie. De drie uithangborden van het mondiale tennis hebben alle drie nu twintig grandslamtoernooi gewonnen.

„Ik heb het vaker gezegd, maar zij zijn legendes in onze sport en de twee belangrijkste spelers die ik ooit heb getroffen. Zij zijn de reden dat ik zo ver ben gekomen en beter en sterker ben geworden. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik me op alle gebieden, bijvoorbeeld mentaal, continu heb moeten verbeteren”, aldus Djokovic.

Golden grandslam

„In de beginfase van mijn carrière verloor ik veel grote wedstrijden van ze. Maar eind 2010 is er iets veranderd en de afgelopen tien jaar is het een ongelooflijke reis geweest. En die eindigt hier niet.”

Djokovic gaat zich nu voorbereiden op de Olympische Spelen, waar hij zijn volgende vinkje hoopt te zetten in zijn jacht op de zogenoemde ’golden grand slam’, winst van alle grandslamtoernooien én olympisch goud. „Ik kan me indenken dat dat gaat gebeuren”, aldus Djokovic. „Ik verkeer in een geweldige vorm, speel goed en laat mijn beste tennis zien op de grand slams. Dat heeft ook mijn hoogste prioriteit. Laten we zo doorgaan.”

Federer

Djokovic versloeg zondag in de finale de Italiaan Matteo Berrettini in vier sets: 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3. Hij was voor de zesde keer de sterkste op Wimbledon. De Australian Open won hij negen keer, Roland Garros twee keer en de US Open drie keer.

Kort na de finale feliciteerde Federer Djokovic met zijn mijlpaal. „Gefeliciteerd Novak met je 20e major. Ik ben trots om deel uit te maken van een bijzondere generatie tenniskampioenen. Een geweldige prestatie, knap gedaan”, schreef Federer op Twitter.

Federer, die zijn seizoen had ingericht om op Wimbledon op zijn best te zijn, werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de Pool Hubert Hurkacz.