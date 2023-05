Feyenoord heeft zestiende landstitel voor het grijpen na zege bij Excelsior

Feyenoord staat op matchpoint. Het kan bijna niet meer fout gaan. De club koestert drie speelronden voor het einde van de competitie een riante voorsprong van 8 punten op PSV. De ploeg van de succesvolle trainer Arne Slot sluit de competitie af met een uitwedstrijd tegen FC Emmen en een optreden tegen Vitesse in De Kuip.

Spelers en supporters van Feyenoord namen alvast een voorschot op de zestiende landstitel. De meeste toeschouwers in het stadion van Excelsior steunden de koploper van de Eredivisie. Dat zag je heel goed als de supporters in het uitvak ’ga staan voor de kampioen’ zongen. De meeste aanwezigen stonden dan op en klapten en zongen mee.

Record Giménez

Giménez haalde snel veel spanning uit de wedstrijd. De spits kopte al na 9 minuten raak, na een afgemeten voorzet van Igor Paixão. De Mexicaan evenaarde met zijn treffer een record in de Eredivisie. Hij heeft acht uitduels op rij in de competitie gescoord. Alleen Arie de Oude, John Eriksen en Afonso Alves gingen hem voor.

Eenmaal op voorsprong viel Feyenoord aan in een laag tempo. De ploeg van Slot sprong zuinig om met balbezit en gunde de thuisploeg weinig kansen op een snelle counter. De koploper verzuimde ook lang om het zich met een tweede treffer nog makkelijker te maken. Wie anders dan Giménez maakte in de 75e minuut aan veel onzekerheid een einde. De spits maakte zijn veertiende competitietreffer en liet de meeste fans in het stadion over de landstitel zingen.

Excelsior wil graag de play-offs voor promotie naar en degradatie uit de Eredivisie ontlopen. Daarvoor moet de club nog wel een plaats op de ranglijst stijgen. Excelsior is de nummer 16 van de Eredivisie, met evenveel punten maar een slechter doelsaldo dan FC Emmen.

Trainer Slot kijkt uit naar kampioensduel van Feyenoord

Trainer Slot kijkt uit naar de kampioenswedstrijd van Feyenoord van komende zondag tegen Go Ahead Eagles in De Kuip. „Natuurlijk heb ik daar heel veel zin in”, zei hij. „Ik kijk daar enorm naar uit. Maar het wordt pas echt leuk als we het dan ook afmaken.”

Feyenoord kan de zestiende landstitel zondag op eigen kracht veiligstellen. „We hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. We hebben al heel lang niet verloren in de Eredivisie en spelen ook nog eens in ons eigen stadion”, zei Slot die tijdens de wedstrijd luidkeels werd toegezongen door de vele supporters van Feyenoord in het stadion van Excelsior.

Slot was niet tevreden over het spel van Feyenoord. „Ik denk dat dit onze minste wedstrijd van het seizoen was. We hebben de twee grote kansen die we hebben gekregen wel benut”, doelde hij op de twee doelpunten van Santiago Giménez. „Misschien waren mijn spelers toch meer gespannen dan normaal. Ik denk ook dat het veld niet meehielp. Ik heb niets tegen kunstgras. Maar dit veld is wel heel klein en stroef.”

„Kunstgras is voor een goed voetballend team een geweldige ondergrond, maar dan moet je wel op zaterdagavond spelen als er een beetje dauw op ligt. Of het moet gesproeid zijn en dat was nu niet zo”, vervolgde Slot. „Ik vind wel dat je als Eredivisie daar regelgeving over moet maken. Als clubs toch kunstgras hebben, dat je dan hoort te sproeien. Maar gelukkig hebben we gewonnen. Zondag tegen de Eagles kunnen we onszelf met het kampioenschap belonen. We hebben onszelf op drie matchpoints gezet en we hopen de eerste al te verzilveren.”

Topscorer Giménez kijkt nog niet met Feyenoord naar toekomst

Giménez was met twee doelpunten de gevierde man bij Feyenoord in het gewonnen uitduel met Excelsior. „Maar ik doe het niet alleen”, zei de spits uit Mexico. „Het werk van ons hele team helpt mij enorm. Dat tweede doelpunt werd bijvoorbeeld voor 50 procent door Quinten Timber gemaakt. En bij die eerste treffer bracht Paixao mij heel mooi in stelling.”

De vele supporters van Feyenoord in het stadion van Excelsior bleven zijn naam maar scanderen. „Het is fantastisch om al die mensen te zien met mijn shirt, de Mexicaanse vlaggen en sombrero’s. Ik heb ervan gedroomd en nu leef ik mijn droom”, zei de topscorer van de aanstaande kampioen.

Trainer Slot hoopt dat Giménez ook volgend seizoen nog voor Feyenoord speelt. „Hij is pas 22 jaar en kan zich bij ons nog verder ontwikkelen. Aan de andere kant scoort hij wel heel makkelijk voor een jongen van die leeftijd. Dat zal ook opvallen.”

Giménez zelf wil nog niet in de toekomst kijken. „Ik houd van deze club en dit is een goede opstap binnen Europa, maar ik weet niet wat de volgende stap is. Eerst wil ik de focus op onze wedstrijd van volgende week hebben en hier echt iets winnen. Dan zien we wel weer.”

Feyenoorder Timber viert rentree met puntgave assist op Giménez

Met een puntgave assist bij het tweede doelpunt van Giménez vierde de ingevallen Timber zijn rentree in de hoofdmacht van Feyenoord. „Het is heerlijk om zo terug te keren”, glunderde de middenvelder. „Het was voor mij ook lang afwachten of ik dit seizoen nog zou spelen. Maar hier ben ik weer. Net op tijd ook toch?”

Timber liep eind februari een knieblessure op tijdens een training van Feyenoord. „Ik heb er alles aan gedaan om er zo snel mogelijk weer bij te zijn”, vertelde hij terwijl buiten duizenden fans van Feyenoord al een voorschot op de zestiende landstitel namen. „Gelukkig heb ik geen terugslag gekregen. Wat dan was het echt niet gelukt.”

De tweelingbroer van verdediger Jurriën van Ajax was afgelopen zomer een van de vele nieuwe spelers van Feyenoord. „Het is knap van onze trainer en de hele technische staf dat we zo’n hecht team vormen”, zei de middenvelder. „Ik denk dat het best bijzonder is met zoveel nieuwe spelers. Ik heb een goede beslissing genomen om van FC Utrecht naar Feyenoord te gaan. Het klopt dat ik ook andere mogelijkheden had.”

Feyenoord is komende zondag kampioen als het van Go Ahead Eagles wint in De Kuip. Trainer Arne Slot deed er de afgelopen weken alles aan om het woord kampioenschap uit zijn kleedkamer te houden. „Ik vind dat niet raar”, zei Timber. „Wij hebben het in heel veel duels erg lastig gehad. We moeten nederig zijn. Wie dat niet is bij ons, die wordt meteen door een ploeggenoot gecorrigeerd.”

Quinten heeft in 31 speelronden in de Eredivisie maar liefst 13 punten meer verzameld dan zijn broer Jurriën met Ajax. „Maar hij gunt mij alles hoor”, lachte de middenvelder van Feyenoord. „Hij is al tweemaal kampioen van Nederland geworden en ik nu misschien een keer. Natuurlijk is het mooi dat we het zondag in een volle Kuip kunnen afmaken. Maar ik was nog liever vandaag al kampioen geworden. Dat kan niet snel genoeg gebeuren.”