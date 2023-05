Feyenoord heeft zestiende landstitel voor het grijpen na zege bij Excelsior

Feyenoord staat op matchpoint. Het kan bijna niet meer fout gaan. De club koestert drie speelronden voor het einde van de competitie een riante voorsprong van 8 punten op PSV. De ploeg van de succesvolle trainer Arne Slot sluit de competitie af met een uitwedstrijd tegen FC Emmen en een optreden tegen Vitesse in De Kuip.

Spelers en supporters van Feyenoord namen alvast een voorschot op de zestiende landstitel. De meeste toeschouwers in het stadion van Excelsior steunden de koploper van de Eredivisie. Dat zag je heel goed als de supporters in het uitvak 'ga staan voor de kampioen' zongen. De meeste aanwezigen stonden dan op en klapten en zongen mee.

Record Giménez

Giménez haalde snel veel spanning uit de wedstrijd. De spits kopte al na 9 minuten raak, na een afgemeten voorzet van Igor Paixão. De Mexicaan evenaarde met zijn treffer een record in de Eredivisie. Hij heeft acht uitduels op rij in de competitie gescoord. Alleen Arie de Oude, John Eriksen en Afonso Alves gingen hem voor.

Eenmaal op voorsprong viel Feyenoord aan in een laag tempo. De ploeg van Slot sprong zuinig om met balbezit en gunde de thuisploeg weinig kansen op een snelle counter. De koploper verzuimde ook lang om het zich met een tweede treffer nog makkelijker te maken. Wie anders dan Giménez maakte in de 75e minuut aan veel onzekerheid een einde. De spits maakte zijn veertiende competitietreffer en liet de meeste fans in het stadion over de landstitel zingen.

Excelsior wil graag de play-offs voor promotie naar en degradatie uit de Eredivisie ontlopen. Daarvoor moet de club nog wel een plaats op de ranglijst stijgen. Excelsior is de nummer 16 van de Eredivisie, met evenveel punten maar een slechter doelsaldo dan FC Emmen.