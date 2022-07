VIDEO Valtteri Bottas ingezet als bidonaangever in Tour de France Femmes

Premium Autosport

Max Verstappen foutloos en betrouwbaar: ’Nog drie tot vijf zeges nodig’

Het is te makkelijk om te stellen dat Max Verstappen zijn tweede Formule 1-wereldtitel in zijn schoot geworpen krijgt door het gepruts bij Ferrari. Daarvoor presteert de Nederlander dit seizoen té constant en is hij ongelofelijk betrouwbaar. De Grand Prix van Frankrijk was daar weer een goed voorbee...