Waanzinnige Champions League-avond: Real Madrid sloopt Liverpool op Anfield

Met de terugkeer van Virgil van Dijk, die anderhalve maand langs de kant stond met een hamstringblessure, hoopte trainer Jürgen Klopp dat zijn ploeg wat van de bravoure zou terugkrijgen die het in de voorbije maanden kwijtraakte. In de competitie leverde de comeback van de Oranje-international de ’nul’ achterin op.

Maar met het sterrenensemble van de ’Koninklijke’ op bezoek in Engeland werd duidelijk dat er te veel ontbreekt in het elftal van Klopp om zich nog te meten met de top in Europa. Het Real van Carlos Ancelotti blijft van een uitzonderlijke klasse als het de hymne van de Champions League hoort. Ervaring, geslepenheid, inzicht en techniek. Het zit er allemaal nog steeds in.

UEFA Liars

De aanhang van Liverpool verketterde zo ongeveer de hele top van de UEFA tijdens het afspelen van de Champions League-hymne vanwege de manier waarop de fans tijdens de laatste finale in Parijs (tegen Real dus) werden behandeld en de manier waarop ze later werden beschuldigd. ’UEFA liars’ stond er op een groot spandoek.

Tegelijkertijd toonden de Engelsen wel alle respect richting de Spanjaarden toen er een minuut stilte werd gevraagd in verband met het overlijden van Real-legende Amancio.

Hakbal en blunder Courtois

Die stilte verdween toen Anfield al kort na de aftrap explodeerde. Het thuispubliek was getuige van de mooiste goal die de peperdure aankoop Darwin Nunez (80 miljoen euro) sinds zijn komst heeft geproduceerd. Saillant detail was dat Cody Gakpo aanvankelijk de aanval opzette voor die goal, maar zijn dieptepass nog even geblokkeerd zag. Maar Mo Salah kwam direct weer in balbezit en die bediende Nunez met een steekbal. De hakbal achter het standbeen was er vervolgens eentje uit de categorie Madjer (Porto-Bayern 1987).

Gakpo zag tien minuten later dat een tweede moment waarbij hij dacht dat een aanval via hem zou stranden wéér een goal opleverde. Een vrij harde pass kon hij op de helft van de Spanjaarden net niet onder controle krijgen waarna de terugspeelbal van Dani Carvajal over dertig meter een simpele prooi had moeten zijn voor Real-doelman Thibaut Courtois. Maar de boomlange Belg legde de bal ongewild klaar voor Salah: 2-0.

Blunder Alisson

Het was een sensationeel begin tussen de twee finalisten van vorig seizoen en Vinicius maakte het duel interessanter door een fraaie tegentreffer, toen hij in de kleine ruimte profiteerde van iets te ruim dekken door Joe Gomez (2-1).

Luttele minuten later had het al 3-1 voor de thuisclub moeten zijn, maar Salah vraagt zich nu nog steeds af hoe zijn inzet op de doellijn bleef steken onder het been van Militao. Daardoor was de blunder van doelman Alisson die bijna op dezelfde manier de fout in ging als Courtois, een mokerslag voor Van Dijk en zijn mannen. Vinicius had niet eens weet van de goal, omdat hij zich al had omgedraaid toen de Braziliaanse sluitpost de bal op zijn hak schoot: 2-2.

Benzema slaat toe

De snelheid waarmee de aanvallen van beide ploegen elkaar opvolgden deed zowel de Real- als Liverpool-aanhang de adem af en toe afsnijden. Het was Champions League-voetbal op zijn best, zowel aanvallend als verdedigend.

Maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen keihard toe en bewezen ze waarom zij de houders van de beker met de grote oren zijn. Militao en twee keer Karim Benzema knalden Real naar een 5-2 overwinning.