Memphis Depay laat na EK-drama van zich horen: ’We hebben gefaald’

Na afloop van het duel verscheen Memphis, die een zeer ongelukkig toernooi speelde, niet voor de camera, maar via sociale media heeft de nieuwe aanvaller van Barcelona dus alsnog van zich laten horen.

„Het is moeilijk om deze enorme teleurstelling in woorden om te zetten en te accepteren. Na twee gemiste toernooien mochten we eindelijk Oranje weer vertegenwoordigen op een eindtoernooi, maar we hebben ons doel niet bereikt. Het spijt me enorm voor de fans dat we op deze manier zijn uitgeschakeld”, schrijft Memphis.

„Ik wil iedereen die ons in het stadion gesteund heeft, alle families die voor de tv zaten en mensen die op straat voor ons gejuicht hebben bedanken. Dat gaf ons een geweldig gevoel.” Het is nooit de tijd om op te geven, hoewel we voor nu gefaald hebben. We kunnen hiervan leren zodat we sterker terugkeren in de toekomst.”

Wat ging er allemaal mis en hoe moet het verder met het Nederlands elftal? Dat en meer in een nieuwe voetbalpodcast Kick-off Oranje: