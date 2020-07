’Nathan Aké is klaar voor het grote werk’

Adriaanse, nog altijd actief in de jeugdopleiding op Varkenoord, verbaast het totaal niet dat Aké de afgelopen jaren toch is komen bovendrijven, ook al heeft het lang geduurd voordat hij echt kansen kreeg in Engeland. „Samen met Tonny Vilhena behoorde hij tot de allergrootste talenten van zijn lichting. Ze hadden een aardig ploegie met ook jongens als Karim Rekik, Anass Achahbar en Jean-Paul Boëtius, maar het waren Vilhena en Aké die als jongsten - ze waren eerstejaars B - altijd de kar moesten trekken. Alles kwam altijd op hun schouders terecht.”

Het was een gevoelig verlies voor de jeugdopleiding van Feyenoord, dat Aké op zijn zestiende besloot naar Chelsea te vertrekken. Zou de linksbenige verdediger inmiddels verder zijn geweest als hij toen bij Feyenoord was gebleven? „Die discussie is al zo vaak gevoerd. Daar is moeilijk antwoord op te geven”, vindt Adriaanse. „Het is wel zo dat Tonny Vilhena, het andere grote talent van zijn lichting, al op zijn zestiende in het eerste speelde. Maar als Nathan deze zomer inderdaad een transfer naar Manchester City of een andere Engelse topclub kan maken, dan is hij toch aardig op zijn pootjes terecht gekomen.”

Bekijk ook: Manchester City jaagt op Nathan Aké