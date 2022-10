Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten te vinden zijn.

Danjuma krijgt Setién als nieuwe trainer bij Villarreal

20.31 uur: Villarreal heeft Quique Setién aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 64-jarige oud-coach van FC Barcelona is de opvolger van de naar Aston Villa vertrokken Unai Emery.

Setién leidt woensdag voor het eerst de training bij Villarreal, waar de Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld voetbalt. Aansluitend wordt hij gepresenteerd aan de media.

Bij Barcelona volgde Setién in januari 2020 Ernesto Valverde op. Zeven maanden later, na de historische nederlaag van 8-2 tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League, moest hij alweer vertrekken.

Setién ondertekent bij Villarreal een contract tot de zomer van 2024.

Oud-voetballer Vieira wil meer zwarte coaches in Premier League

19.16 uur: Patrick Vieira heeft een oproep gedaan om meer voormalige zwarte voetballers een kans te geven als trainer bij een grote club. De voormalig international van Frankrijk is coach van Crystal Palace en daarmee de enige zwarte trainer in de Premier League. Van alle spelers in de hoogste afdeling van Engeland is 43 procent zwart.

Vorige week nog meldde belangenorganisatie The Black Footballers Partnership dat in Engeland van alle leidinggevende functionarissen in het voetbal slechts 1,6 procent zwart is.

"Als je naar deze cijfers kijkt, weet je dat het niet genoeg is", zei Vieira tegen de BBC. De oud-speler van onder meer Arsenal voegde eraan toe dat dit voor alle grote Europese competities geldt. "We krijgen geen kansen. De relatie tussen zwarte spelers en de mensen die het voor het zeggen hebben, is kennelijk onvoldoende."

Franse minister verwacht 600.000 mensen bij opening Spelen

19.06 uur: De Franse overheid rekent op ongeveer 600.000 bezoekers tijdens de opening van de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. De ceremonie is bij de rivier de Seine, zei Gerald Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken, dinsdag.

Normaal gesproken is de openingsceremonie in een stadion. Frankrijk kiest nu voor een vloot van zo'n tweehonderd boten. Langs de oevers van de Seine is op 26 juli 2024 plaats voor 100.000 mensen, die een kaartje moeten kopen. Op het straatniveau daarboven is plek voor nog 500.000 anderen, die gratis kunnen kijken.

Darmanin zei verder dat 35.000 mensen van de veiligheidstroepen worden ingezet tijdens de opening, aangevuld met 3000 particuliere beveiligers van het organisatiecomité.

Alle medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken mogen geen verlof opnemen tijdens de Spelen, die op 11 augustus worden afgesloten. Voor andere grote sportevenementen is tijdens de Olympische Spelen geen plaats in Frankrijk. De Franse overheid wil zich volledig focussen op de Zomerspelen, zeker na de chaos met supporters rond de finale van de Champions League in het Stade de France eind mei.

Shorttracker Roes gehele seizoen aan de kant met heupblessure

17.52 uur: Shorttracker Sven Roes komt dit gehele seizoen niet in actie. De 22-jarige Fries ondergaat binnenkort een operatie aan zijn heup en staat daarna acht tot twaalf maanden aan de kant.

„Het was echt heel moeilijk om dit nieuws te ontvangen. Het gaat een lang traject worden maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te komen”, schrijft Roes op zijn Facebookpagina.

Roes heeft al langere tijd last van zijn heup en liet er daarom onlangs onderzoek naar doen. Daaruit kwam naar voren dat een operatie noodzakelijk is. Roes maakte begin dit jaar in Beijing zijn debuut op de Olympische Spelen.

FC Utrecht tot winterstop zonder Viergever

17.32 uur: FC Utrecht kan in elk geval tot de winterstop niet beschikken over Nick Viergever. De verdediger is voorlopig uitgeschakeld vanwege een knieblessure die hij onlangs op de training opliep.

„Ik baal er natuurlijk enorm van dat ik de wedstrijden tot de winterstop langs de kant sta”, aldus Viergever. „Ik doe er alles aan om na de winterstop weer volledig inzetbaar te zijn.”

Viergever speelde eerder ook voor onder meer Ajax en PSV.

Trainer Swinnen weg bij Helmond Sport na nederlaag bij Jong PSV

12.36 uur: Helmond Sport heeft ’in onderling overleg’ afscheid genomen van hoofdtrainer Sven Swinnen. Dat meldt de club op de website. De beëindiging van de samenwerking volgt een dag na de 6-0 nederlaag bij Jong PSV.

„De komende weken gaat de club in alle rust op zoek naar een vervanger”, schrijft de club. Tot die tijd neemt assistent-trainer Tim Bakens de honneurs waar.

Swinnen stond sinds februari 2022 aan het roer bij Helmond Sport, waar hij de ontslagen Wil Boessen opvolgde. De ploeg eindigde afgelopen seizoen op de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Momenteel staat Helmond Sport op de negentiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Helmond heeft 9 punten uit 12 wedstrijden. Heracles Almelo staat met 28 punten bovenaan.

Harden leidt Sixers naar eerste seizoenszege in NBA

09.05 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben na drie nederlagen hun eerste zege geboekt in het nieuwe seizoen van de NBA. Met dank aan vedette James Harden, die 29 punten, 9 rebounds en 11 assists voor zijn rekening nam in de met 120-106 gewonnen wedstrijd tegen Indiana Pacers. Joel Embiid had met 26 punten ook een aanzienlijke bijdrage in de winst.

Portland Trail Blazers boekte zijn vierde overwinning op rij. De ploeg won overtuigend met 135-110 van Denver Nuggets. Damian Lillard was topschutter met 31 punten.

Memphis Grizzlies won met 134-124 van Brooklyn Nets. De winnende ploeg leunde sterk op Ja Morant en Desmond Bane, die ieder 38 punten maakten. Bij de Nets waren de sterspelers Kevin Durant en Kyrie Irving op dreef met ieder 37 punten, maar het topduo kon een nederlaag niet afwenden.