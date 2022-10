Sport Kort: Swinnen weg bij Helmond Sport na nederlaag bij Jong PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten te vinden zijn.

Trainer Swinnen weg bij Helmond Sport na nederlaag bij Jong PSV

12.36 uur: Helmond Sport heeft ’in onderling overleg’ afscheid genomen van hoofdtrainer Sven Swinnen. Dat meldt de club op de website. De beëindiging van de samenwerking volgt een dag na de 6-0 nederlaag bij Jong PSV.

„De komende weken gaat de club in alle rust op zoek naar een vervanger”, schrijft de club. Tot die tijd neemt assistent-trainer Tim Bakens de honneurs waar.

Swinnen stond sinds februari 2022 aan het roer bij Helmond Sport, waar hij de ontslagen Wil Boessen opvolgde. De ploeg eindigde afgelopen seizoen op de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Momenteel staat Helmond Sport op de negentiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Helmond heeft 9 punten uit 12 wedstrijden. Heracles Almelo staat met 28 punten bovenaan.

Harden leidt Sixers naar eerste seizoenszege in NBA

09.05 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben na drie nederlagen hun eerste zege geboekt in het nieuwe seizoen van de NBA. Met dank aan vedette James Harden, die 29 punten, 9 rebounds en 11 assists voor zijn rekening nam in de met 120-106 gewonnen wedstrijd tegen Indiana Pacers. Joel Embiid had met 26 punten ook een aanzienlijke bijdrage in de winst.

Portland Trail Blazers boekte zijn vierde overwinning op rij. De ploeg won overtuigend met 135-110 van Denver Nuggets. Damian Lillard was topschutter met 31 punten.

Memphis Grizzlies won met 134-124 van Brooklyn Nets. De winnende ploeg leunde sterk op Ja Morant en Desmond Bane, die ieder 38 punten maakten. Bij de Nets waren de sterspelers Kevin Durant en Kyrie Irving op dreef met ieder 37 punten, maar het topduo kon een nederlaag niet afwenden.