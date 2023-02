Explosief interview Neuer schiet in verkeerde keelgat Bayern-voorzitter

Bayern-doelman Neuer gaf vorige week een interview aan Süddeutsche Zeitung zonder medeweten van de club. Daarin uitte hij scherpe kritiek op het ontslag van keeperstrainer en goede vriend Toni Tapalopvic. „Het was het wreedste wat ik in mijn carrière heb meegemaakt, en ik heb veel meegemaakt. Ik had het gevoel dat mijn hart eruit werd gerukt. Er zijn dingen gezegd waar ik het niet mee eens ben. Niets van wat ik heb gehoord, sluit de mogelijkheid uit om met elkaar om tafel te gaan en zaken uit te spreken”, zei hij onder meer.

Iets wat niet werd gepikt door het bestuur van Bayern München. Eerst reageerde CEO Oliver Kahn al en maandag gaf ook Hainer een reactie aan het Duitse Kicker. „Het was onbegrijpelijk en ook teleurstellend voor ons dat Manuel Neuer eerst met ons praatte, maar vervolgens rechtstreeks naar het publiek ging”, zei Hainer.

Intern ophelderen

„En ik denk dat hij in het bijzonder als aanvoerder daarmee een speciale verantwoordelijkheid heeft, hij stelde zijn eigen belangen boven die van het team en de club. Met al het begrip dat ik heb voor zijn gemoedstoestand, het belangrijkste is de club. En daarom zijn we ook teleurgesteld over de manier waarop het is gedaan.”

Om te vervolgen: „Ik had gedacht dat Manuel, die al zo lang bij ons is en zo’n geweldige speler is, eerst naar ons toe zou zijn gekomen om het te bespreken”, ging Hainer verder. Of Neuer net als Cristiano Ronaldo na diens explosieve interview over Manchester United via een achterpoort zal moeten vertrekken, ontkent Hainer. „Daar is absoluut geen sprake van. Bij FC Bayern zullen we zulke dingen altijd intern ophelderen - en dat is wat ons bijzonder maakt. Zo zullen we het ook in de toekomst doen. We zullen met hem samenzitten en dit rustig doornemen en bespreken. Manuel Neuer is een keeper van wereldklasse, het belangrijkste is dat hij gezond wordt en weer kan spelen. We hopen dat hij zo snel mogelijk terug is (Neuer revalideert momenteel nog van een ski-ongeluk, red.).”

Bron: Kicker/Het Nieuwsblad