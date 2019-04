Australian Open-sensatie Chung mist Roland Garros

De Zuid-Koreaan, die eerder dit jaar verraste met het bereiken van de halve finales op de Australian Open, heeft last van een enkelblessure. Die hinderde hem al sinds het begin van het gravelseizoen. Chung zegde al af voor het toernooi van Lyon en moet nu ook Roland Garros laten schieten.

,,Uit onderzoek is gebleken dat er vocht in de enkel zit. Daarom is een kleine ingreep wellicht noodzakelijk en in ieder geval een rustperiode'', liet Chung weten. De 21-jarige tennisser werd in januari in Melbourne pas gestuit door de latere winnaar Roger Federer.

Vorige maand bereikte hij nog de kwartfinales van de hardcourttoernooien van Delray Beach, Acapulco, Indian Wells en Miami en klom hij naar de negentiende plaats op de wereldranglijst. Twee weken geleden had Chung op het gravel van Madrid geen schijn van kans tegen Robin Haase: 6-2 6-0.