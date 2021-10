Liverpool vernedert Manchester United op Old Trafford

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Het was de grote Mohamed Salah-show zondag in Manchester Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Manchester United heeft in eigen huis een ongenadig pak slaag gekregen in de topper tegen Liverpool. The Reds wonnen op een historische zondag met 5-0 op Old Trafford. Mohamed Salah maakte drie treffers.