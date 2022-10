De Wit en De Wit beschikbaar voor AZ in thuisduel met Apollon Limassol

Dani de Wit viel afgelopen zaterdag uit tijden de 4-1 uitzege op FC Groningen, een overwinning die uiteindelijk goed bleek te zijn voor de koppositie. Gevreesd werd voor een hamstringblessure, maar uit mri-onderzoek bleek dat de hamstrings in zijn rechterbovenbeen geen schade hebben opgelopen. Schaduwspits De Wit is dit seizoen met negen goals en twee assists uitstekend op dreef.

Mees de Wit en Jens Odgaard meldden zich woensdagavond ook weer op de afsluitende training voor het derde groepsduel in de Conference League. Het duo, tijdens de uitzege op Ajax beiden goed voor een doelpunt, moest wegens griep te elfder ure verstek laten gaan voor de uitwedstrijd in Groningen. AZ kan niet beschikken over captain Bruno Martins Indi en de aanvallers Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen.

Goed nadenken

AZ-coach Pascal Jansen zal donderdag wellicht nog even heel goed nadenken over zijn opstelling, als hij inzage heeft in de belastbaarheid van al zijn spelers. Wellicht kan hij sommige jongens rust geven gezien het loodzware programma waaraan zijn ploeg afgelopen zaterdag in Groningen is begonnen. Tot 12 november (PSV-uit) komt AZ nog tien keer in actie. Jesper Karlsson, voor de eerste keer sinds vier maanden bij de selectie, stond noodgedwongen in de basis en hield het, happend naar adem, krap een helftje vol. Wellicht dat Jansen de voorkeur zal geven aan de weer herstelde spits Odgaard.

Ook de inzetbaarheid van Dani de Wit zal door de hoofd van de coach spoken. Moet hij de 24-jarige krijger uit Hoorn gewoon weer opstellen, of gunt hij Riechedly Bazoer zijn eerste basisplaats voor AZ? De 6-voudig international speelde als invaller voor De Wit alleraardigst en kan een hele wedstrijd goed gebruiken. Het lichaam van De Wit, die tegen Ajax 15 kilometer aflegde, kan wel wat rust gebruiken.

Succesvol beroep

De terugkeer van het trio was het eerste goede nieuws voor AZ. Het andere: de club is met succes in beroep gegaan tegen de straf van de UEFA om een aantal vakken achter één van de doelen waar de harde kern huist, te sluiten. Dat was wel het geval in het vorig thuisduel met FC Vaduz. Het betekent dat de seizoenkaarthouders donderdagavond gewoon op hun eigen plaats op de Van der Ben-tribune mogen plaatsnemen.

Daarnaast is de opgelegde geldboete van 50.000 euro verlaagd naar 30.000 euro. AZ kreeg de boete omdat de fans in de thuiswedstrijd tegen Gil Vicente voorwerpen op het veld hadden gegooid en bepaalde trappen in het stadion niet vrij hadden gehouden.