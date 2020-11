Overzicht: Dit kan route Oranje richting WK 2022 worden

Op 7 december vindt vanaf 18.00 uur in Zürich de loting plaats voor de Europese kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst verdeeld over zes potten.

Oranje steeg op de wereldranglijst van november naar de veertiende plaats, één plek hoger dan vorige maand. De ploeg van De Boer speelde tijdens de afgelopen interlandperiode in een vriendschappelijk duel met 1-1 gelijk tegen Spanje en won daarna in de Nations League van Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2). Het Nederlands elftal hield daardoor Zwitserland achter zich op de wereldranglijst. De Zwitsers zitten bij de loting in pot 2, samen met Wales, Polen, Zweden, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Turkije, Slowakije en Roemenië.

„Dat is hartstikke mooi”, zei De Boer twee weken geleden, toen na wat rekenwerk min of meer zeker was dat Oranje in pot 1 zou komen. „Dan ontwijk je hele grote landen. Al zitten in pot 2 ook sterke landen. Maar ik zit toch liever in pot 1 dan in pot 2.”

De wedstrijden in de WK-kwalificatie zijn van maart tot november 2021. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Alle nummers 2 gaan de play-offs in, samen met de twee best presterende landen uit de Nations League die in hun WK-kwalificatiegroep niet bij de beste twee eindigen. In de play-offs strijden twaalf landen in maart 2022 via een knock-outsysteem om drie tickets naar Qatar.

De indelingen