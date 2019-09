Update Formule 2-coureur Correa: beide benen gebroken

Dat heeft het mediateam van de Amerikaan zondagmorgen in een officieel statement laten weten. „De toestand van Juan Manuel is op dit moment stabiel en hij rust uit op de intensive care. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een operatie heeft ondergaan. Juan Manuel was bij bewustzijn tot het moment dat hij in de operatiekamer werd opgenomen. Terwijl jullie gedachten en gebeden uitgaan naar Juan Manuel, bid alsjeblieft ook voor het welzijn van de vrienden en familie van Anthoine Hubert. We zijn één grote familie in de autosport en we hebben een van onze familieleden verloren.”

Correa kwam zaterdagmiddag op hoge snelheid in botsing met Hubert, die even daarvoor in de bandenstapel was beland nadat hij Giuliano Alesi had moeten ontwijken. Aan het begin van de zaterdagavond werd duidelijk dat Hubert de vreselijke crash niet had overleefd.

De Formule 2-race van zondag werd afgelast, de Formule 1-race van zondagmiddag op het circuit van Spa-Francorchamps gaat wel door.

