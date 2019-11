Live extra - Heerenveen treft Vitesse

Volg hier vanaf 20.00 de Eredivisiewedstrijd tussen sc Heerenveen en Vitesse op de voet en mis niks via onze uitgebreide live widget.

Vitesse begon voortvarend aan het seizoen, maar de crisis begint langzaam te komen in Arnhem. De laatste vier duel uit de Eredivisie gingen namelijk verloren. ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1), FC Groningen (1-2 en Sparta (2-0) waren allemaal te sterk. Toch staat de formatie van Leonid Slutsky nog op de vijfde plaats, twee plekken hoger dan sc Heerenveen.

Heerenveen bewandelt het omgekeerde pad. Het begin van het seizoen liep stroef, maar beetje bij beetje beginnen de Friezen hun draai te vinden. Van de zeven thuisduels won Heerenveen er slechts twee, maar voor wie het glas halfvol is, is de club uit het noorden des lands in het Abe Lenstra Stadion nog altijd ongeslagen.

Programma Eredivisie speelronde 15

Vrijdag

20.00 uur: sc Heerenveen - Vitesse

Zaterdag

18.30 uur: Willem II - Sparta

19.45 uur: Fortuna Sittard - FC Groningen

20.45 uur: Heracles Almelo - ADO Den Haag

Zondag

12.15 uur: FC Twente - Ajax

14.30 uur: FC Utrecht - RKC Waalwijk

14.30 uur: AZ - VVV Venlo

16.45 uur: Feyenoord - PEC Zwolle

20.00 uur: FC Emmen - PSV

