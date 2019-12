Live extra: PSV geeft voorsprong weg

Steven Bergwijn en Denzel Dumfries Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In de Eredivisie komt zondag de complete top-3 in actie. Koploper Ajax trapte als eerste af en wist een 2-0 achterstand bij FC Twente om te buigen in een 5-2 zege. Basisdebutant Noa Lang knalde er drie in. Klaas-Jan Huntelaar nam de overige twee treffers voor zijn rekening. AZ won met 1-0 van VVV-Venlo.