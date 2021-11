Sport Kort: Stefano Pioli langer trainer AC Milan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Trainer Pioli verlengt contract bij AC Milan

16.38 uur: Stefano Pioli heeft zijn contract bij AC Milan met een jaar verlengd. Dat betekent dat de 56-jarige Italiaan ook volgend seizoen op de bank zit bij de ’Rossoneri’. Pioli heeft de Milanese ploeg nu ruim twee jaar onder zijn hoede.

AC Milan deelt na dertien wedstrijden de koppositie in de Serie A met Napoli. Beide clubs hebben 32 punten. Vorig seizoen eindigde de ploeg van Pioli als tweede, achter stadgenoot Internazionale. De rood-zwarte formatie uit Milaan wist zich zo voor het eerst sinds 2013 weer te plaatsen voor de Champions League. De ploeg van Pioli hield de kansen op overwintering in de Champions League deze week in leven door een overwinning (0-1) bij Atletico Madrid.

„Ik ben heel blij dat we doorgaan op de weg die we ruim een jaar geleden zijn ingeslagen”, aldus Pioli, in wiens ploeg de 40-jarige Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic de blikvanger is. „Dit geeft ons resultaten op het veld en voor de toekomst. Ons doel is een ploeg te bouwen die ieder seizoen met de beste clubs kan meedoen.”

Erling Haaland na vijf weken afwezigheid terug in selectie Borussia Dortmund

12.09 uur: Erling Haaland is sneller dan verwacht hersteld van de heupblessure die hij ongeveer vijf weken geleden opliep. De Noorse topaanvaller keert zaterdag terug in selectie van Borussia Dortmund, dat in de Duitse competitie een uitwedstrijd speelt tegen VfL Wolfsburg. „Haaland gaat mee, hij zal misschien wat speelminuten kunnen maken”, zei trainer Marco Rose.

Zonder Haaland (21) verloor Dortmund woensdag in de Champions League met 3-1 van Sporting Portugal. De Duitse club is daardoor uitgeschakeld. Haaland miste door zijn blessure eerder ook al de verloren thuiswedstrijd tegen Ajax (1-3). Zonder de spits verloor Noorwegen eerder deze maand in De Kuip met 2-0 van Oranje in de WK-kwalificatie. Noorwegen eindigde als derde en greep daardoor naast een ticket voor Qatar.

Rose hoopt dat Haaland de komende week goed doorstaat. Op 4 december wacht namelijk de topper tegen koploper Bayern München. Dortmund heeft nu 1 punt minder dan Bayern. „Als Erling dit weekeinde al in actie komt en de komende week verdere progressie maakt op de training, is hij zeker een optie voor de wedstrijd tegen Bayern”, aldus de trainer.

Eddie Howe test negatief op corona en kan debuut maken bij Newcastle

11.37 uur: Eddie Howe maakt zaterdag in de uitwedstrijd tegen Arsenal alsnog zijn debuut als trainer van Newcastle United. De 43-jarige coach miste vorige week de ontmoeting met Brentford na een positieve coronatest. Howe liet zich vrijdag opnieuw testen en toen bleek hij wel negatief.

Newcastle staat na twaalf duels op de laatste plaats in de Premier League met 6 punten. Steve Bruce werd vorige maand vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen. Een kapitaalkrachtig Saudisch investeringsfonds nam Newcastle begin vorige maand over. Naar verwachting kan de club in de komende transferperiode daardoor flinke investeringen gaan doen in nieuwe spelers.

Howe was eerder trainer bij Burnley en Bournemouth.

Succestrainer Marcelo Gallardo pakt met River Plate ook Argentijnse titel

07.52 uur: River Plate heeft voor het eerst sinds 2014 de landstitel veroverd in Argentinië. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie verzekerde de ploeg van succestrainer Marcelo Gallardo zich al van het kampioenschap, door Racing Club in het eigen Monumental-stadion met 4-0 te verslaan. Met 12 punten voorsprong is River Plate niet meer in te halen.

De ploeg uit Buenos Aires pakte voor de 36e keer de titel. Het vorige kampioenschap dateerde van 2014. Het was het jaar waarin Gallardo begon als trainer. Onder leiding van de Argentijnse oud-international, die zelf voetbalde voor onder meer River Plate, AS Monaco en Paris Saint-Germain, wonnen Los Millonarios dertien prijzen. In 2015 en 2018 veroverde River Plate de Copa Libertadores, de belangrijkste prijs voor Zuid-Amerikaanse clubs.

Gallardo werd onlangs genoemd als mogelijke opvolger van de ontslagen Ronald Koeman bij FC Barcelona. De Catalaanse club koos echter voor oud-speler Xavi. Gallardo (45) zou nu ook in beeld zijn om de ontslagen Óscar Tabárez op te volgen als bondscoach van Uruguay.

Corona houdt Carlos Alcaraz uit Daviscup Finals

07.19 uur: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft zich vanwege een positieve coronatest moeten terugtrekken uit de Daviscup Finals. De 18-jarige Alcaraz, 32e op de wereldranglijst, testte een dag voor de openingswedstrijd van Spanje tegen Ecuador positief. Hij wordt in de selectie vervangen door Pedro Martínez, de nummer 60 van de wereld.

Alcaraz won onlangs in Milaan de Next Gen Finals, het eindejaarstoernooi voor de grootste talenten op de ATP Tour. „Ik had heel veel zin om mijn land hier in Madrid te vertegenwoordigen. Maar soms gaan dingen niet zoals je wil”, schreef de tiener op Instagram.

Eerder in de week haakte de Spaanse kopman Roberto Bautista Agut al af voor het finaletoernooi van de Daviscup. De nummer 19 van de wereld liep een buikblessure op in de training en werd vervangen door Albert Ramos. Bautista Agut was in 2019 de grote man bij Spanje, toen het in de finale van het landentoernooi Canada versloeg.

Spanje moet het in eigen land ook doen zonder Rafael Nadal, die nog altijd herstellende is van een voetblessure. De Spaanse ploeg bestaat nu uit Pablo Carreño Busta, Feliciano López, Marcel Granollers, Ramos en Martínez.