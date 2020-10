Memphis Depay steekt Virgil van Dijk hart onder de riem

Na zijn doelpunt toonde Memphis onder zijn wedstrijdshirt een shirt met daarop de tekst ’Virgil, stay strong my brother.’ Daarmee refereerde de aanvaller van Oranje aan de zware blessure die Liverpool-verdediger en collega-international Virgil van Dijk onlangs opliep.

Het werd uiteindelijk 4-1 voor Lyon. De treffer van Depay was het openingsdoelpunt. In de twaalfde minuut kreeg de oud-PSV’er de bal aangespeeld van Houssem Aouar en de Nederlander werkte goed af. Voor Depay was het zijn vijfde doelpunt van het seizoen.

Via Karl Toko Ekambi, Aouar (penalty) en opnieuw Ekambi liep Lyon nog voor rust uit naar 4-0. In de tweede helft kwam alleen Monaco nog tot scoren, via een door Wissam Ben Yedder genomen strafschop.

In de slotfase moest Lyon met tien man verder na een rode kaart voor Melvin Bard. Depay deed de hele wedstrijd mee.

Lyon staat nu in de subtop, op de zesde plaats. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt al vijf punten.