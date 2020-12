Toekomstig Formule 1-coureur Nikita Mazepin het haasje na respectloos gedrag

Mazepin deelde een video op zijn eigen kanaal, waarin te zien was dat hij vanaf de bijrijdersstoel in een auto in Bahrein een vrouwelijke passagier op de achterbank betastte. Hij verwijderde de beelden even later ook weer. Haas keurt het gedrag van zijn nieuwe coureur af en zegt hem intern te hebben berispt. Ook de Rus zelf, zoon van een steenrijke vader, is inmiddels door het stof gegaan.

Het is niet bepaald de eerste keer dat Mazepin op negatieve wijze in het nieuws komt. In aanloop naar de Formule 2-races in Bahrein was hij al feestend te zien in een nachtclub in Dubai, ondanks het corona-protocol rond de autosport dit jaar. Afgelopen weekeinde werd hij vanwege zijn acties op de baan bestraft na enkele zeer gevaarlijke, defensieve manoeuvres.

Op social media gaan ook screenshots rond van Mazepin die enkele vrouwelijke volgers op Instagram seksueel getinte voorstellen doet. In november kreeg hij eveneens veel kritiek nadat hij het coronavirus ’feliciteerde’ met het eenjarige bestaan, doelend op de eerste besmetting in Wuhan in 2019.