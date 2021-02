Romain Grosjean blikt terug op horrorcrash: ’Jules Bianchi heeft mijn leven gered’

Daaruit bleek nogmaals dat Grosjean het overleven van zijn crash in belangrijke mate te danken had aan de veelbesproken Halo.

En die Halo is er gekomen na de dodelijke crash die Jules Bianchi in 2014 meemaakte tijdens de GP van Japan. Bianchi kwam toen met zijn Formule 1-bolide onder een kraanwagen terecht en zou uiteindelijk aan de gevolgen van zijn opgelopen verwondingen overlijden.

Om een herhaling te voorkomen zocht de Formule 1 naar oplossingen die een rijder zijn hoofd beter kon beschermen. Uiteindelijk kwamen de FIA en de Formule 1 met de veelbesproken Halo. Aanvankelijk kwam er veel kritiek op de Halo, maar ook Grosjean beseft dat hij zijn leven te danken heeft aan de Halo.

„Jules Bianchi heeft mijn leven gered, dankzij de Halo”, aldus Grosjean in de documentaire van Canal+. „Ik was absoluut tegen het invoeren van de Halo, wat een idioot was ik!”

„Jules heeft mijn leven en dat van veel andere rijders gered en ik zal hem daar altijd dankbaar voor zijn.”