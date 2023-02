Formule E-coureur Robin Frijns mist ook race in Zuid-Afrika

Frijns crashte tijdens de openingsrace van het seizoen in Mexico en liep daarbij meerdere breuken in zijn linkerhand op. Ook brak hij zijn pols. Daarop miste de 31-jarige coureur de twee races in India. Ook de wedstrijd in Kaapstad op 25 februari gaat hij niet halen. Bij het team van ABT Cupra wordt hij opnieuw vervangen door Kelvin van der Linde.

,,Ik wil zo snel mogelijk terugkeren in de auto en in de Formule E-paddock”, stelt Frijns, die al wel in de simulator heeft gezeten, maar in overleg met het team en de FIA-dokter heeft besloten geen onnodige risico’s te nemen. ,,Ik voelde me heel comfortabel in de simulator en had geen pijn. Toch hebben we samen besloten niet van start te gaan in Kaapstad, hard door te blijven trainen en mijn hand een paar weken extra te geven om helemaal te herstellen.”