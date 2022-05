FC Twente Vrouwen geven titel extra glans met knappe comeback bij Ajax

Voetbal

Wijndal vraagteken voor return tegen Heerenveen

Het is nog onzeker of AZ-aanvoerder Owen Wijndal zondag in de return tegen SC Heerenveen in de play-offs om Europees voetbal kan meedoen. De linksback miste de verloren heenwedstrijd in Friesland (3-2) vanwege liesklachten. Later wordt besloten of hij kan spelen, zei trainer Pascal Jansen in zijn vo...