US Open-kampioene Naomi Osaka mist Roland Garros

Osaka, de nummer 3 van de wereld, zei eerder al dat haar deelname aan het toernooi in Parijs onzeker was vanwege haar hamstringklachten. De 22-jarige liet in aanloop naar de US Open ook de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati al schieten vanwege die blessure.

„Mijn hamstring is nog steeds pijnlijk, dus ik heb geen tijd om me voor te bereiden op het gravelseizoen; deze twee toernooien zaten deze keer te dicht op elkaar”, stelt Osaka, die deze week ook ontbreekt op het WTA-toernooi van Rome.

Op Roland Garros kwam Osaka nog nooit verder dan de derde ronde. Hetzelfde geldt voor Wimbledon. De US Open heeft ze al twee keer gewonnen en ook op de Australian Open was ze al eens de beste. Zaterdag was ze in de eindstrijd van de US Open de Wit-Russin Victoria Azarenka in drie sets de baas.

Roland Garros begint over ruim een week, op zondag 27 september.