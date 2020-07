Amerikaanse tennisbond heilig overtuigd van doorgaan US Open

Een maand voor de beoogde startdatum van het grandslamtoernooi, 31 augustus, is de organisatie ervan overtuigd dat het evenement in New York kan plaatsvinden. Voorafgaand aan de US Open vindt op hetzelfde complex ook het gecombineerde voorbereidingstoernooi voor mannen en vrouwen plaats dat normaal in Cincinnati is.

„We gaan door met onze voorbereidingen op de US Open”, meldde de organiserende tennisbond USTA. „We zijn ervan overtuigd dat we de gezondheid en veiligheid kunnen garanderen van iedereen die bij beide toernooien betrokken is.”

De USTA heeft in samenspraak met medici, veiligheidsexperts en de staat New York een plan opgesteld om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. De tennisbond presenteert dat protocol in de loop van augustus.

Heel wat tennissers, onder wie ook Kiki Bertens, twijfelen of ze naar New York gaan. De Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, heeft al laten weten de US Open over te slaan uit angst om besmet te raken met het coronavirus.

