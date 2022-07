Premium Het beste van De Telegraaf

’Matthijs zal zich thuis voelen in München’ Roy Makaay voorziet perfecte match voor Bayern en De Ligt

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Matthijs de Ligt toont een stralende lach, als hij aankomt bij Bayern München. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Met een transfersom van naar verluidt maximaal 80 miljoen euro maakt Matthijs de Ligt een van de grootste transfers uit de Nederlandse geschiedenis. De in Leidschendam geboren verdediger wordt de tiende Nederlander die het shirt van Bayern München om zijn schouders draagt. Hij tekent voor vijf jaar. „Er ligt in München genoeg uitdaging voor Matthijs”, meent Roy Makaay, die zeven jaar lang de doelpunten aaneenreeg in Beieren.