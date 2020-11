Live: Oranje snel achter tegen Polen

De wedstrijd is vanaf 20.45 uur te volgen via een liveverslag op de (onderstaande) Twitter-pagina van Telesport:

Italië leidt nu met 9 punten, voor Nederland met 8 punten en Polen met 7 punten. Bosnië en Herzegovina is laatste met 2 punten.

Oranje moet zelf winnen van Polen en hopen dat Italië gelijk speelt of verliest bij Bosnië en Herzegovina. Als Italië verliest en Nederland gelijk speelt, gaat Italië op basis van een beter onderling resultaat naar de ’Final Four’. De Italianen wonnen namelijk in Amsterdam met 1-0. In Bergamo eindigde het duel onbeslist: 1-1.

Nederland won de thuiswedstrijd tegen Polen in september met 1-0 door een doelpunt van Steven Bergwijn.

Onder leiding van de vorige bondscoach Ronald Koeman bereikte Oranje twee jaar terug het finaletoernooi van de eerste editie van de Nations League, samen met Portugal, Engeland en Zwitserland. Portugal versloeg Nederland in de finale met 1-0.

