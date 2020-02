Ajax verliest in Spanje met 2-0 van Getafe

Ten Hag had voor het eerste Europese duel na de winterstop basisplaatsen voor Daley Blind en Hakim Ziyech ingeruimd. Lassina Traoré stond in de spits, waardoor Carel Eiting weer genoegen moest nemen met een plaats op de reservebank. Bruno Varela nam onder de lat de plaats in van de geschorste André Onana.

Beide ploegen konden in de openingsfase geen gevaar stichten, en pas na twintig minuten werd het eerste schot op doel gewaagd. Deyverson beproefde van even buiten het strafschopgebied zijn geluk, maar Varela dook de bal uit de hoek vandaan. De goalie probeerde net als Onana voetballend mee te doen in de Amsterdamse defensie, maar beleefde een paar hachelijke momenten. Een terugspeelbal van Lisandro Martinez kon de doelman maar ternauwernood goed verwerken, en ook zijn uittrappen kwamen niet altijd bij een ploeggenoot aan.

Opmerkelijke statistiek

Maar de 25-jarige Portugees liet zich ook een keer van zijn beste kant zien, door de bal van de voeten te duiken van Nemanja Maksimovic, die vrije doortocht richting het Ajax-doel had. Een kopbal van Jaime Mata vloog na een klein half uur spelen naast het doel van Varela. Ajax slaagde er in de eerste helft niet in gevaarlijk te worden voor het doel van David Soria, wat een opmerkelijke statistiek tot gevolg had. Voor het eerst onder het bewind van Ten Hag kwamen de Amsterdammers in de eerste 45 minuten niet tot een doelpoging.

Ajax ging rusten met een achterstand, omdat Deyverson een kleine tien minuten voor rust raak schoot. Nadat Edson Alvarez een counter van Getafe via een licht duwtje onschadelijk had gemaakt, mochten de Spanjaarden een vrije trap nemen. Via een korte en een lange pass kwam de bal in het strafschopgebied bij Deyverson, die Varela kansloos liet. De aanvaller ging provocerend voor het vak met de meegereisde Ajax-fans staan, en liet zich vervolgens als een stervende zwaan vallen toen hij werd geraakt door iets wat uit het Amsterdamse vak werd gegooid.

Opstootjes

Het zorgde voor een tumultueuze einde van de eerste helft, met het nodige oponthoud tot gevolg. Ook na rust slaagde Ajax er niet echt in om gevaarlijk te worden. Er waren meer opstootjes met gele kaarten te zien dan grote kansen in het Coliseum Alfonso Perez. Een van die kaarten was voor Nicolas Tagliafico, en de Argentijn is daardoor geschorst tijdens de return in de Johan Cruijff ArenA volgende week.

In de jacht op de gelijkmaker bracht Ten Hag in de tweede helft Klaas-Jan Huntelaar nog als vervanger voor Traoré, maar het mocht niet baten voor Ajax. Ryan Babel kon een voorzet niet inkoppen en Donny van de Beek zag de bal net voor zijn voeten weggegleden toen hij wilde schieten. Diep in blessuretijd vergrootte Kenedy namens Getafe de Amsterdamse schade nog meer, door in een counter via het been van Sergiño Dest de 2-0 binnen te knallen.

