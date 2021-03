Ajax met Daley Blind op middenveld tegen Young Boys

Daley Blind Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De afwezigheid van Jurriën Timber bij Ajax wordt in het hart van de verdediging opgevangen door Edson Alvarez. Op het middenveld komt er daardoor een plekje vrij voor Daley Blind, die is hersteld van de blessure die hij in de halve finale van de TOTO KNVB-beker tegen SC Heerenveen opliep.