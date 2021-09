Atlético Madrid redt zege diep in blessuretijd

Het duel betekende de rentree van Antoine Griezmann, de Franse aanvaller die eerder vijf seizoenen voor Atlético voetbalde en nu tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van titelconcurrent FC Barcelona. Griezmann viel niet op en zag Espanyol, na een jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau, kort voor rust de leiding nemen door een doelpunt van Raúl de Tomás. De spits kopte raak uit een voorzet van Adrián Embarba.

Atlético was na rust een stuk beter op dreef. Eerst leek de na rust ingevallen Lemar in de 53e minuut al gelijk te hebben gemaakt, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd. Luis Suárez had buitenspel gestaan.

In de 78e minuut was het wel raak via Yannick Carrasco. De Belg had in het strafschopgebied verdediger Lluís Recasens de bal ontfutseld en daarna doelman Diego López gepasseerd. Diep in blessuretijd zorgde Lemar alsnog voor de winst waardoor Atlético voorlopig aan kop gaat in Spanje.