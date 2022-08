Bournemouth ontslaat trainer na 9-0-nederlaag, Hayter moet Vuelta verlaten met corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Ierse wielrenners slaan WK in Australië over vanwege hoge kosten

11.04 uur: Ierland slaat de WK wielrennen van komende maand in Australië over. De Ierse wielerbond heeft vanwege de hoge reiskosten besloten af te zien van deelname. „Bovendien is de kans op succes daar voor ons niet zo groot”, zegt directeur Iain Dyer.

De Ieren beschikken met Sam Bennett over een topsprinter, die tijdens de Vuelta twee ritzeges boekte op Nederlandse bodem. Het parcours van de wegwedstrijd bij de WK in Wollongong lijkt echter niet geschikt voor sprinters. De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout besloot daarom al om Europees kampioen Fabio Jakobsen thuis te houden. Moerenhout hoopt dat Mathieu van der Poel als kopman naar Australië wil gaan. De WK zijn van 18 tot en met 25 september.

Denemarken gaat zonder Tourwinnaar Jonas Vingegaard en Mads Pedersen, de wereldkampioen van 2019, naar Australië. Vingegaard (Jumbo-Visma) meldde zich eerder al af. Pedersen ziet een WK aan de andere kant van de wereld niet zitten vanwege de lange reis. Tot de acht Denen in de wegwedstrijd behoren Jakob Fuglsang, Søren Kragh Andersen, Michael Mørkøv en Magnus Cort.

KNVB verplaatst Rotterdamse derby naar zondagavond

10.42 uur: De KNVB heeft de competitiewedstrijd op zondag 11 september tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam verplaatst naar de avond. De Rotterdamse derby in De Kuip begint om 20.00 uur in plaats van 16.45 uur. Feyenoord speelt drie dagen eerder in Rome de eerste groepswedstrijd in de Europa League tegen Lazio.

Door de derby enkele uren te verlaten, geeft de KNVB de ploeg van trainer Arne Slot iets meer tijd om zich voor te bereiden. De week erna speelt Feyenoord in de Europa League thuis tegen Sturm Graz (15 september, 18.45 uur).

Vanwege de Europese verplichtingen van Nederlandse clubs zijn meer wedstrijden verplaatst. Zo gaat PSV - RKC Waalwijk van zaterdag 10 september naar zondag 11 september, aftrap 14.30 uur. Het duel AZ - FC Twente begint die zondag om 16.45 uur in plaats van 14.30 uur. Zowel PSV als AZ speelt drie dagen eerder in respectievelijk de Europa League en Conference League. PSV ontvangt op 8 september Bodø/Glimt, AZ speelt in Slowakije tegen de Oekraïense club Dnipro-1.

Hayter moet Vuelta ook verlaten met corona

10.40 uur: Het coronavirus heeft opnieuw een renner gedwongen om de Ronde van Spanje te verlaten. De 23-jarige Brit Ethan Hayter van Ineos Grenadiers testte positief en de Vuelta is daarom voor hem voorbij. Heel wat renners moesten de etappekoers de afgelopen dagen om dezelfde reden verlaten, onder wie de Nederlanders Daan Hoole (na de vierde etappe) en Wout Poels (na de achtste etappe).

De Vuelta gaat dinsdag na een rustdag verder met een individuele tijdrit over bijna 31 kilometer tussen Elche en Alicante. Remco Evenepoel, de Belg die de rode leiderstrui draagt, hoopt op het vlakke parcours zijn voorsprong in het klassement uit te breiden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de ritwinst. Hayter, de Britse kampioen tijdrijden, werd ook gezien als kanshebber. Hij stond in het algemeen klassement op de 79e plaats.

Bournemouth ontslaat trainer na 9-0-nederlaag tegen Liverpool

10.13 uur: De Engelse voetbalclub Bournemouth heeft enkele dagen na de met 9-0 verloren competitiewedstrijd tegen Liverpool hoofdtrainer Scott Parker ontslagen. Bournemouth staat met 3 punten uit vier duels op de zeventiende plek in de Premier League.

Onder leiding van Parker, oud-international van Engeland, promoveerde Bournemouth afgelopen seizoen naar de Premier League. „Onze promotie onder zijn leiding zal altijd herinnerd worden als een van de meest succesvolle in onze geschiedenis”, zegt Maxim Demin, de Russische eigenaar van de club.

Desondanks besloot hij Parker na de nederlagen tegen de topclubs Manchester City (4-0), Arsenal (0-3) en Liverpool te ontslaan. Bournemouth was het seizoen begonnen met een zege op Aston Villa (2-0). Parker, oud-speler van onder meer Chelsea, West Ham United, Tottenham Hotspur en Fulham, is de eerste trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Premier League.

Assistent Gary O’Neil heeft voorlopig als interim-trainer de leiding bij Bournemouth. De club versterkte zich deze zomer met de Argentijnse verdediger Marcos Senesi van Feyenoord.

Oud-wereldkampioen Mir wordt in MotoGP teamgenoot van Márquez

09.46 uur: De Spaanse motorcoureur Joan Mir rijdt de komende twee jaar in de MotoGP voor het fabrieksteam van Honda. De wereldkampioen van 2020 gaat het rijdersduo vormen met zijn landgenoot Marc Márquez, die al zes wereldtitels veroverde in de koningsklasse. Mir vervangt Pol Espargaró, die overstapt naar het nieuwe team GASGAS.

De van Mallorca afkomstige coureur is bezig aan zijn vierde jaar in de MotoGP bij Suzuki. De Japanse fabrikant verlaat de belangrijkste motorsportklasse na dit seizoen. Mir won pas één grand prix in de MotoGP, in het jaar waarin hij de wereldtitel pakte. Hij was in het vanwege de coronacrisis ingekorte seizoen 2020 de meest constante coureur en eindigde zeven keer op het podium.

Dit jaar vallen de prestaties van de Suzuki-coureurs Mir en Álex Rins tegen. De oud-wereldkampioen staat met 77 punten op de twaalfde plaats in het WK-klassement.

Mir werd in 2017 op een Honda-motor wereldkampioen in de Moto3.