’Veltman goed teruggekomen’

„Joël is goed teruggekomen, speelt op een hoog niveau met Ajax in de Champions League en is op meerdere posities inzetbaar.”

Koeman houdt vast aan de meeste spelers met wie hij kwalificatie voor de Nations League Finals heeft afgedwongen. Al bij zijn aanstelling vertelde de bondscoach dat hij zo snel mogelijk wilde toewerken naar een vaste selectie. „Als internationals presteren, en dat hebben ze de laatste tijd gedaan, dan ben ik vasthoudend. Toch blijft de deur altijd open staan voor degenen die echt op de deur kloppen. Zie de voorlopige selectie van Donyell Malen”, aldus Koeman.