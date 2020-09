Feyenoord-aanwinst Joao Teixeira: ’Dit moet mijn beste seizoen ooit worden’

Teixeira komt over van Vitoria Guimaraes, tekent voor twee jaar met een optie op nog een jaar en gaat bij Feyenoord spelen met rugnummer 20. In een videocall laat de 27-jarige spelmaker weten dat dit een van zijn belangrijkste transfers uit zijn leven wordt.

„Het was mijn ambitie om naar een grotere club te gaan. Feyenoord is een stap vooruit voor mij. Vorig seizoen was mijn beste ooit, maar ik wil het nu nog beter doen”, wijst hij op de acht goals en vier assists die hij produceerde in de Portugese competitie. „Dit is op mijn leeftijd een belangrijke stap in mijn loopbaan.”

Teixeira, die bij ooit als groot talent door Liverpool werd opgepikt, daar niet slaagde en via FC Porto, Sporting Braga bij Vitoria Guimaraes belandde, heeft zich al verdiept in zijn nieuwe land. „Ik weet dat er in Nederland heel aanvallend voetbal wordt gespeeld. Iedereen wil hier mooi spelen en veel doelpunten maken. Dat past goed bij mij. Daarom hoop ik hier te slagen. Ik heb drie weken voorbereiding meegemaakt en één wedstrijd gespeeld. Ik voel me dus goed. Hopelijk ben ik op 12 september topfit.”