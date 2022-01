Keeper Burkina Faso viert zege op Afrika Cup met spectaculaire salto’s

Voetbal

Frenkie de Jong over kritiek: ’Ik moet veel verbeteren, maar mijn spel is geen ramp’

Frenkie de Jong was vooral opgelucht na zijn winnende treffer in de slotfase van de uitwedstrijd van Barcelona tegen Deportivo Alavés (0-1). „Het moet nog veel beter”, erkende de middenvelder. „Maar dit is wel belangrijk. We komen uit een moeilijke situatie. Dit geeft vertrouwen.”