Wie scoorde: Fernandes of toch Ronaldo? FIFA moet duidelijkheid scheppen

De aanvoerder van Portugal vierde het doelpunt alsof hij die zelf had gemaakt en moest lachen toen Fernandes werd aangekondigd als de officiële doelpuntenmaker via de luidsprekers van het stadion.

Ronaldo leek ook na de wedstrijd niet overtuigd van de beslissing om de treffer toe te kennen aan Fernandese, zijn oude ploeggenoot bij Manchester United. Hij verzekerde al glimlachend dat het doelpunt van hem was: „Ik raakte de bal, ik raakte de bal”, tekende de Portugese sportkrant A Bola op uit de mond van Ronaldo.

Bruno Fernandes liet weten dat de 1-0 in feite gescoord zou kunnen zijn door Ronaldo. „Het gevoel dat ik had was dat Cristiano de bal raakte. Het was ook bedoeld als een pass naar hem”, aldus Fernandes zelf na afloop.